ИА «Ореанда-Новости». Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах, полагают в Киеве. По словам Руслана Бальбека, жители Донбасса уже сами решают, как им жить дальше, а Крым выбрал свой путь ещё пять лет назад.

Ранее в августе депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. По его словам, ни российская власть, ни жители полуострова не позволят Украине забрать Крым себе.

В конце июля так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. По его мнению, к обсуждению статуса Крыма необходимо подключить страны-участницы «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошёл с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.