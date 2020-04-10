10.04.2020, 12:22
В Крыму представители казачества начнут патрулировать города
ИА «Ореанда-Новости». Сергеем Аксёновым, главой Крыма, было дано поручение о подключении казачества к патрулированию городов республики на предмет того, как населением соблюдается режим всеобщей самоизоляции, заявлено в материале РИА Новости.
На текущий момент в Крыму зафиксированы двадцать восемь случаев инфицирования коронавирусом. Двенадцать человек выздоровели.
На текущий момент в Крыму зафиксированы двадцать восемь случаев инфицирования коронавирусом. Двенадцать человек выздоровели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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