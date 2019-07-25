ИА «Ореанда-Новости» Власти Украины должны прекратить «играть» с антироссийскими санкциями, чтобы не спровоцировать негативные последствия для экономики страны, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Он отметил, что санкции со стороны Киева не отразятся на РФ, при этом санкции со стороны России могут серьёзно ударить по слабеющей экономике Украины. Приводит слова депутата РИА Новости.

Ганжара подчеркнул, что Москва пока достаточно сдержанно реагирует на украинские санкции, однако если всё же решит принять меры, то последствия для экономики Украины будут плачевные.