ИА «Ореанда-Новости». В Крыму было решено продлить сроки «дачной амнистии».

О решении продлить «дачную амнистию» до марта 2021 года сообщил председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Слова Александра Спиридонова привела пресс-служба Госкомрегистра.

Под «дачной амнистией» подразумевается упрощённый порядок оформления некоторых объектов недвижимости.

Ранее упрощённый порядок должен был перестать действовать с начала следующего года.

По словам Спиридонова, условия для оформления жилых и садовых домов в упрощённой форме остались прежними, за исключением нескольких изменений.



