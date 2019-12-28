В Крыму продлили сроки «дачной амнистии»
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму было решено продлить сроки «дачной амнистии».
О решении продлить «дачную амнистию» до марта 2021 года сообщил председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Слова Александра Спиридонова привела пресс-служба Госкомрегистра.
Под «дачной амнистией» подразумевается упрощённый порядок оформления некоторых объектов недвижимости.
Ранее упрощённый порядок должен был перестать действовать с начала следующего года.
По словам Спиридонова, условия для оформления жилых и садовых домов в упрощённой форме остались прежними, за исключением нескольких изменений.
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