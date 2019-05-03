ИА «Ореанда-Новости». 3 мая утром в Феодосии ребёнка на воздушном шаре начало уносить в открытое море. Сообщение о ЧП поступило сотрудникам управления МЧС по Крыму. Спасателям удалось посадить шар на землю, никто из людей не пострадал.

В МЧС сообщается, что нештатная ситуация случилось при неудачной попытке приземлить воздушное средство. Всего в шаре находилось пять человек: семья и один инструктор. В момент, когда все вышли из корзины, там остался ребёнок, шар потоком ветра опять начало поднимать в воздух, в сторону Чёрного моря.

В МЧС подняли все экстренные службы для спасения ребёнка, но шар сам приземлился в окрестностях Феодосии, когда там закончился газ. Ребёнок не пострадал.