ИА «Ореанда-Новости». Власти Крыма введут налоговые каникулы для туристического бизнеса с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

По словам министра, налоговые каникулы, введённые с 1 января, затронут вновь зарегистрированных ИП, являющихся собственниками малых отелей и гостевых домов. Парламент республики уже одобрил соответствующий законопроект, после того, как Минкурорт добавил свои замечания и предложения.

Кроме налоговых каникул для владельцев мини-гостиниц будет создан отдельный комплекс мер. Он позволит узаконить их деятельность, что посодействует развития этого сектора бизнеса.