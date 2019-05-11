ИА «Ореанда-Новости». В Крыму спасатели на носилках эвакуировали в горах московскую туристку, которая повредила ногу во время пешей туристической прогулки в районе тропы "Мисхорская".

Министр республиканского МЧС Сергей Шахов сообщил, что женщина 1971 года рождения оступилась в горах и повредила ногу. Прибывшие на место спасатели оказали первую медпомощь москвичке, наложили на ногу вакуумную шину, после чего на носилках вынесли её к уже прибывшей на место машине медиков и передали её бригаде врачей. Туристка была госпитализирована в больницу Ялты.