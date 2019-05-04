ИА «Ореанда-Новости». Накануне сообщалось, что 12-летняя девочка из Саратова в Феодосии одна улетела на воздушном шаре в сторону Чёрного моря, так как взрослых до этого выбросило из шара. После инцидента СК по Крыму провёл доследственную проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело.

3 мая в Крыму воздушный шар во время неудачной посадки столкнулся с землей, от удара родителей девочки и инструктора выбросило из корзины шара, ребёнка же стало уносить в сторону открытого моря. Когда газ в шаре закончился, он сам начал снижаться и опустился во дворе частного дома в Феодосии. 12-летняя школьница не пострадала.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место ЧП, изъяли оболочку и гондолу аэростата, документы на него и документы на право управления.