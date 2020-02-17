ИА «Ореанда-Новости». В Крыму сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании.

Информация была опубликована на официальном сайте УФСБ по Республике Крым. Задержанный - это местный житель. Его подозревают в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана. На крымчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России за участие в деятельности НВФ, которое запрещено на территории РФ.

Дополнительная информация по делу пока не раскрывается. Суд решил заключить крымчанина под стражу.