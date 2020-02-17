17.02.2020, 11:44
В Крыму задержали подозреваемого в участии в НВФ
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании.
Информация была опубликована на официальном сайте УФСБ по Республике Крым. Задержанный - это местный житель. Его подозревают в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана. На крымчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России за участие в деятельности НВФ, которое запрещено на территории РФ.
Дополнительная информация по делу пока не раскрывается. Суд решил заключить крымчанина под стражу.
Информация была опубликована на официальном сайте УФСБ по Республике Крым. Задержанный - это местный житель. Его подозревают в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана. На крымчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России за участие в деятельности НВФ, которое запрещено на территории РФ.
Дополнительная информация по делу пока не раскрывается. Суд решил заключить крымчанина под стражу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии