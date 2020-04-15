ИА «Ореанда-Новости». ФСБ задержала в Крыму группу украинских разведчиков, которые пытались организовать теракты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФСБ рассказали, что на территории республики была пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, которая предполагала подготовку и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан.

Отмечается, что разведывательные операции были организованы полковником Олегом Ахмедовым. Он завербовал группу агентов, в состав которой входили военнослужащая ВС РФ и гражданин Украины. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже.