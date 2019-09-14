Трое людей стали пострадавшими.

Местом нападения хищников на людей стал Симферопольский район республики. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, случаи нападения волков зафиксированы около населённых пунктов Привольное и Перевальное вышеуказанного района. В ведомстве также отметили, что уже трое людей пострадали от нападения хищников. Жертв направили в Центральную республиканскую клиническую больницу Республики Крым и больницу скорой помощи, расположенной в городе Симферополе. В медицинских учреждениях им оказали неотложную помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Последний раз случай нападения волка на человека на территории Крымской Республики был замечен ещё в 2007 году. Это был единичный случай атаки волка – хищник пытался пробраться на ферму. Инцидент произошёл на территории Первомайского района Республики Крым. Пострадавших людей в том случае не было. По словам сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, волки нападают на домашних животных практически ежегодно.

Стоит также отметить, что этот хищник появился на крымской земле в 2005 году. Предположительно, они пришли с территории Херсонской области. Этот год можно считать годом началом популяции этого вида животных. Волки замечены в степной части Крыма, люди замечали их как поодиночке, так и стаями по десять особей. По словам заведующего отделом охраны охотничьих ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергея Решетько, численность волков в Крыму составляет около трёхсот особей.