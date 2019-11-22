ИА «Ореанда-Новости». В Курске почти 20 тысяч жителей города остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплосетях, пишет RT.



Всего отопление выключили на восемь улиц - ул. 50 лет Октября, ул. Студенческая, проспект Хрущёва, ул. Мыльникова, ул. Косухина, Майский бульвар, ул. Бойцов 9-й дивизии, пр-т Клыкова. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением около 20 тысяч человек.



Также в зоне отключения оказались две школы, политехнический колледж, два детских сада и три поликлиники.