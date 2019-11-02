ИА «Ореанда-Новости». Курские полицейские задержали трёх школьниц, которых заподозрили в разрушении надгробий на кладбище, пишет «Интерфакс».



Инцидент произошёл в городе Щигры Курской области. Отмечается, что школьницам 13, 14 и 15 лет. Сейчас их вместе с родителями вызвали в отделение, чтобы выяснить детали произошедшего.



Полицейские выяснили, что оказались повреждены шесть могил. Школьницы сняли вандализм на видео и сами распространили запись в интернете.