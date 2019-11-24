24.11.2019, 11:03
В Курске снова случилась авария. Без тепла остаются 3,7 тысячи человек
ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье 24 ноября в МЧС заявлено о том, что в Курске случилась третья за последние несколько дней авария на теплосетях. Сейчас лишены горячей воды и отопления 3,7 тысяч человек.
Спасатели приняли информацию о том, что были отключены горячее водоснабжение и теплоснабжение, 24 ноября в 8.40.
В сообщении говорится, что без горячей воды и тепла сейчас остаются 18 многоквартирных домов, в которых проживают 3650 человек. Также нет горячей воды и тепла в 1 школе, 1 поликлинике и 3 детских садах.
По данным филиала ПАО "Квадра", о том, что поврежден трубопровод, стало известно во время заполнения теплосетей, которое было начато после устранения последствий предыдущей аварии, которая произошла два дна назад.
Спасатели приняли информацию о том, что были отключены горячее водоснабжение и теплоснабжение, 24 ноября в 8.40.
В сообщении говорится, что без горячей воды и тепла сейчас остаются 18 многоквартирных домов, в которых проживают 3650 человек. Также нет горячей воды и тепла в 1 школе, 1 поликлинике и 3 детских садах.
По данным филиала ПАО "Квадра", о том, что поврежден трубопровод, стало известно во время заполнения теплосетей, которое было начато после устранения последствий предыдущей аварии, которая произошла два дна назад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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