Спасатели приняли информацию о том, что были отключены горячее водоснабжение и теплоснабжение, 24 ноября в 8.40.В сообщении говорится, что без горячей воды и тепла сейчас остаются 18 многоквартирных домов, в которых проживают 3650 человек. Также нет горячей воды и тепла в 1 школе, 1 поликлинике и 3 детских садах.По данным филиала ПАО "Квадра", о том, что поврежден трубопровод, стало известно во время заполнения теплосетей, которое было начато после устранения последствий предыдущей аварии, которая произошла два дна назад.