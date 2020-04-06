ИА «Ореанда-Новости». В Курской области возбуждено уголовное дело против двух девочек-подростков, которые пытались убить семью опекунов, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что девушки 15 и 17 лет жили в одном из сёл области вместе со своими опекунами, а также их четырьмя детьми.



Следствие полагает, что 17-летняя девушка из-за личной неприязни задумала убить семью и предложила 15-летней присоединиться. Девочки ночью открыли вентили газовой плиты, закрыли двери и ушли из дома. Однако опекун почувствовал запах газа и перекрыл его.



Старшая подозреваемая арестована, младшая находится под подпиской о невыезде.