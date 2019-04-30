ИА «Ореанда-Новости». Во вторник, 30 апреля, утром в Кузбассе в городе Междуреченске было обнаружено тело мальчика в мусорном баке, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Тело нашел дворник в 9 утра и сазу же позвонил в полицию. Мальчик был в пакете, уголовное дело квалифицировали по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшего и давность её наступления. Ищут мать новорождённого – устанавливают женщин, которые состояли на учёте в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, но при этом новорождённые дети у них сейчас отсутствуют. Расследование уголовного дела продолжается.