ИА «Ореанда-Новости» Следователь в Басманном суде города Москвы сообщил, что в квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который был задержан 26 марта по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве, были обнаружены наркотики.

23 мая судьями рассматривается вопрос о продлении содержания Абызова под стражей на 2 месяца. Следствие настаивает на том, что Абызов способен скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу либо иным образом помешать расследованию.

Ранее в течение недели Басманный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля в отношении пяти лиц, проходящих по делу Абызова.

Михаил Абызов обвиняется в хищении у новосибирских энергетических компаний 4 миллиардов рублей и выводе финансовых средств за рубеж. По версии следователей, деятельность преступного сообщества, возглавляемого бывшим министром, поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».