ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области семилетний мальчик впал в кому, нахлебавшись воды в бассейне.

Семилетний мальчик впал в кому после того, как нахлебался воды на занятии в бассейне. ЧП произошло во Всеволожске Ленинградской области, о чём сообщило региональное управление СК РФ.

В пресс-релизе, опубликованном ведомством, говорится, что 15 января во Всеволожскую больницу был доставлен мальчик в состоянии комы. В результате посещения занятия по плаванию с группой в оздоровительно-спортивном комплексе «Олимп», мальчик утонул.

Правоохранительные органы задержали тренера по гребному слалому и её помощника.