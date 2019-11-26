26.11.2019, 10:56
В Ленинградской области планируют ввести запрет для задолжников по алиментам на повторный брак
ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области хотят ввести запрет для задолжников по алиментам на заключение повторного брака.
Предложение поступило от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. По его словам, количество разводов в России не уменьшается. Ушедшие супруги часто забывают об обязательствах по содержанию детей, создавая новую семью.
Предложение поступило от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. По его словам, количество разводов в России не уменьшается. Ушедшие супруги часто забывают об обязательствах по содержанию детей, создавая новую семью.
Поэтому Владимир Петров обратился в Минюст с предложением осложнить жизнь задолжникам по алиментам. Он предлагает запретить регистрацию брака, если у кого-то из будущих супругов есть неуплаченная сумма алиментов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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