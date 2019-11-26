Поэтому Владимир Петров обратился в Минюст с предложением осложнить жизнь задолжникам по алиментам. Он предлагает запретить регистрацию брака, если у кого-то из будущих супругов есть неуплаченная сумма алиментов.







Предложение поступило от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. По его словам, количество разводов в России не уменьшается.