Инцидент произошёл сегодня, 23 января, на Новодеревенской улице в Пушкинском районе.Женщина 44 лет переходила дорогу по «зебре». Полицейский автомобиль совершил наезд на россиянку.В настоящее время выясняются причины ДТП и почему женщина не отреагировала на включённые спецсигналы.За рулём патрульной машины Skoda Octavia находился 37-летний мужчина. Автомобиль ехал на экстренный вызов.