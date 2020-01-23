23.01.2020, 21:18
В Ленинградской области полицейская машина сбила пешехода
ИА «Ореанда-Новости». В Ленинградской области полицейская машина сбила пешехода на нерегулированном пешеходном переходе. Инцидент произошёл сегодня, 23 января, на Новодеревенской улице в Пушкинском районе.
Патрульная машина ехала с включёнными световым и звуковым сигналами. Женщина 44 лет переходила дорогу по «зебре». Полицейский автомобиль совершил наезд на россиянку. Она была доставлена в местную больницу с травмами средней тяжести. В настоящее время выясняются причины ДТП и почему женщина не отреагировала на включённые спецсигналы.
За рулём патрульной машины Skoda Octavia находился 37-летний мужчина. Автомобиль ехал на экстренный вызов.
Патрульная машина ехала с включёнными световым и звуковым сигналами. Женщина 44 лет переходила дорогу по «зебре». Полицейский автомобиль совершил наезд на россиянку. Она была доставлена в местную больницу с травмами средней тяжести. В настоящее время выясняются причины ДТП и почему женщина не отреагировала на включённые спецсигналы.
За рулём патрульной машины Skoda Octavia находился 37-летний мужчина. Автомобиль ехал на экстренный вызов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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