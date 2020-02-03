Директор зоопарка Геннадий Натекин рассказал, что Фил каждый год даёт прогноз на весну 2 февраля – в День сурка. По его словам, сначала животное осматривает ветеринар. Потом в зоопарке смотрят, боится ли сурок своей тени.В этом году сурок своей тени не испугался, значит весна начнётся в ближайшие шесть недель. Натекин подчеркнул, что сурки ещё ни разу не давали ошибочного прогноза.