03.02.2020, 15:46
В Ленинградской области сурок предсказал россиянам раннюю весну
ИА «Ореанда-Новости». Сурок по имени Фил из контактного зоопарка «Приют Белоснежки» в Ленинградской области предсказал раннее наступление весны, пишет «Интерфакс».
Директор зоопарка Геннадий Натекин рассказал, что Фил каждый год даёт прогноз на весну 2 февраля – в День сурка. По его словам, сначала животное осматривает ветеринар. Потом в зоопарке смотрят, боится ли сурок своей тени.
В этом году сурок своей тени не испугался, значит весна начнётся в ближайшие шесть недель. Натекин подчеркнул, что сурки ещё ни разу не давали ошибочного прогноза.
Директор зоопарка Геннадий Натекин рассказал, что Фил каждый год даёт прогноз на весну 2 февраля – в День сурка. По его словам, сначала животное осматривает ветеринар. Потом в зоопарке смотрят, боится ли сурок своей тени.
В этом году сурок своей тени не испугался, значит весна начнётся в ближайшие шесть недель. Натекин подчеркнул, что сурки ещё ни разу не давали ошибочного прогноза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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