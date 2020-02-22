ИА «Ореанда-Новости». Спасатели достали тела трёх рыбаков-любителей из озера Вишневского, которое находится в Выборгском районе Ленинградской области, пишет RT.



В МЧС рассказали, что сообщение о трагедии поступило от очевидца 22 февраля.



Ранее сообщалось, что 5 января в Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русском в бухте Воевода.