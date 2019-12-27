ИА «Ореанда-Новости». Власти Ленинградской области запретили продавать несовершеннолетним снюс.

Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение, которое вводит ограничение на продажу в регионе снюса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Решение о запрете продажи никотинсодержащей продукции было принято из-за участившихся случаев отравления снюсом. Теперь нарушителям данного распоряжения будет грозить ответственность.

Снюс был запрещён в России несколько лет назад, однако не так давно на рынке стали появляться его заменители. Ими стали пакетики с никотином, которые не содержат табак. В последние несколько месяцев число случаев отравления от снюсов нередко освещались прессой.