ИА "Ореанда-Новости" Руководство Ленинградской области заинтересовано в максимальном привлечении молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения. Область ведёт планомерную, комплексную работу в этом направлении.

Одним из шагов, предпринятых для привлечения молодых медиков, стало увеличение размера пособия для окончивших высшие медицинские образовательные учреждения и училища. Для таких выпускников оклады в поликлиниках и больницах, расположенных на территории Ленинградской области, были увеличены втрое.

В настоящее время ведётся работа по введению целевого приёма абитуриентов. Это говорит о том, что выпускник должен будет отработать в течение трёх лет в том медицинском учреждении, которое ратовало за его поступление в тот или иной вуз. Целевые договоры нашли отклик у абитуриентов. Многие готовы отработать этот промежуток времени, получив взамен гарантированное место в медицинском университете. Новый учебный год встретит 275 таких абитуриентов. 150 из них заключили договоры по программам специалитета, а оставшиеся 110 – по ординаторским программам. Власти области, заметив востребованность принятых ими решений, решили увеличить в следующем учебном году количество целевых договоров на специалитет ещё на пятнадцать единиц.



Стоит отметить, что выпускники, обучающиеся по целевым программам, осваивают четыре специальности. Среди них лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация. Среди ординатуры медицинские образовательные учреждения будут готовить по 32 специальностям. Наиболее популярными направлениями у таких обучающихся считаются анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, кардиология, офтальмология, оториноларингология и хирургия.



