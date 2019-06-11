ИА «Ореанда-Новости» . Инспекторы заповедника «Большехехцирский» (Хабаровский край) задержали группу браконьеров с помощью плюшевой игрушки и рации. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой дирекции заповедников и национальных парков региона.

Инспекторы долго выслеживали злоумышленников и 8 июня узнали об их планах устроить незаконную охоту. На предполагаемом маршруте их движения инспекторы усадили плюшевого медведя с включенной радиостанцией на шее. В лапах зверя закрепили букетик полевых цветов. Наткнувшись на медведя, браконьеры включили погашенные фары автомобиля. Водитель вышел, чтобы рассмотреть препятствие поближе, в этот момент из динамика раздался призыв сдаваться. После этого из рации раздалось: «Поздравляем, Вас задержала государственная инспекция заповедника». Охотников окружили инспекторы.

Во время составления протокола нарушители сами смеялись над обстоятельствами своего задержания и просили инспекторов не озвучивать подробности ситуации. Госинспектор Виктор Блюденов отметил, что новый метод удался, и его будут использовать в дальнейшем наряду с традиционными.

Напомним, в конце мая в Астраханской области двух рыбаков-браконьеров выследили с помощью беспилотника. Данные о них передали полиции, и мужчин задержали. Выяснилось, что оба ранее были судимы за аналогичные преступления.