ИА «Ореанда-Новости». В Свердловской области в городе Верхняя Пышма нашли тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова, пишут «Известия».



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.



Отмечается, что следов насилия на теле не обнаружено. Точную причину смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.



Родственники врача сообщили, что он перестал выходит на связь 15 ноября, а 17 ноября не появился на работе.