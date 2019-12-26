



На автотрассе М4 в Липецкой области автобус, ехавший по маршруту «Москва-Тбилиси», перевернулся возле Ярлукино сегодня, 26 декабря, ориентировочно в 18-40 по МСК. В салоне находилось 17 жителей Грузии, за исключением водителей.Количество пострадавших и погибших может увеличиться.Пресс-служба ГИБДД сообщила, что ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения.