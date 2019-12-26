26.12.2019, 20:41
В Липецкой области опрокинулся автобус с пассажирами
ИА «Ореанда-Новости». В Липецкой области опрокинулся автобус с пассажирами, есть погибшие. Информация была опубликована в издательстве «ТАСС».
На автотрассе М4 в Липецкой области автобус, ехавший по маршруту «Москва-Тбилиси», перевернулся возле Ярлукино сегодня, 26 декабря, ориентировочно в 18-40 по МСК. В салоне находилось 17 жителей Грузии, за исключением водителей. По данным местного МЧС, госпитализировано 8 человек, 1 человек погиб на месте происшествия, ещё 1 находится в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших и погибших может увеличиться.
Пресс-служба ГИБДД сообщила, что ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автотранспортное средство упало в кювет и перевернулось на бок.
На автотрассе М4 в Липецкой области автобус, ехавший по маршруту «Москва-Тбилиси», перевернулся возле Ярлукино сегодня, 26 декабря, ориентировочно в 18-40 по МСК. В салоне находилось 17 жителей Грузии, за исключением водителей. По данным местного МЧС, госпитализировано 8 человек, 1 человек погиб на месте происшествия, ещё 1 находится в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших и погибших может увеличиться.
Пресс-служба ГИБДД сообщила, что ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автотранспортное средство упало в кювет и перевернулось на бок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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