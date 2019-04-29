ИА «Ореанда-Новости». В самопровозглашённой Луганской Народной Республике получить российские паспорта по упрощённой схеме выразили желание не менее двух сотен жителей за сутки. Эти люди обратились в уполномоченные органы ЛНР, рассказал замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Надзия.

Напомним, согласно указу Владимира Путина от 24 апреля, жители ЛНР и ДНР могут претендовать на упрощённое получение российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Путин пояснил, что это гуманитарный жест, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

29 апреля в Ростовской области в тестовом режиме заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. 30 апреля состоится открытие подобного центра для жителей ДНР.

Со слов Надзия, это был очень долгожданный документ, люди его ждали, поэтому наблюдается ажиотаж. С его слов, ежедневно с вопросами по поводу гражданства РФ обращаются не менее 200 человек, реальное количество желающих иметь паспорт РФ ещё больше.

Напомним в Донбассе ЛНР и ДНР заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В апреле власти страны начали военную операцию против ЛНР и ДНР. Даже после соглашения о перемирии в регионе не утихают военные действия.