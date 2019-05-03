ИА «Ореанда-Новости». В восемь населённых пунктов самопровозглашённой ЛНР Киев сократит подачу воды. Это связано с аварией из-за аварии на Петровской насосной станции, которая находится под контролем украинских силовиков. Информацию передали в пресс-службе МЧС ЛНР.

ЛНР получает основной объём воды автономно от Киева, всего две станции являются источниками водоснабжения в ЛНР, которые остались на подконтрольных Киеву регионах.

3 мая с 8 до 16 часов Петровскую станцию аварийно остановят, так как произошёл прорыв на территории Украины. Это значит, что вода с ограничением в 60% будет подаваться в восемь населённых пунктов Славяносербского района ЛНР.