ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра внутренних дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Михаил Параскеев заявил, что жители региона с 6 мая получат возможность обратиться в миграционную службу с заявлением о получении гражданства РФ.

Чиновник также сообщил, что в Центральном аппарате управления миграционной службы министерства не только принимают документы граждан, но и предоставляют соответствующие консультации всем желающим получить российские паспорта. Все заявления подлежат передаче в Ростовскую область для рассмотрения. Срок оформления гражданства составляет 3 месяца.

Указ об упрощенном получении гражданства для жителей донбасских республик был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.