Возгорание случилось в торговом центре «Зори Урала», который прилегает к обрушившемуся дома. Сообщается, чтоОтмечается, что пожар в сжатые сроки локализовали, а после потушили, пишет «Лента.ру». Погибших и пострадавших нет.Напомним, что дом в Магнитогорске взорвался 31 декабря рано утром. По официальной версии, дом взорвался из-за бытового газа. Спасательная операция продолжалась несколько дней – вплоть до 3 января. В результате обрушения погибли 39 человек.Президент России Владимир Путин потребовал скорейшего расселения жильцов из обравшегося дома. Кроме того, Путин отметил, что надо вместе с жильцами решать, что будет располагаться на месте этого дома. По мнению главы государства, там надо сделать общественное пространство – парк или сквер.. А те, кто всё же захотят сменить квартиру, получат помощь от государства. При этом, по сообщениям некоторых СМИ, жильцы дома уже не раз обращались к местным чиновникам, а также писали в администрацию президента с просьбой переселить их из этого дома. В администрации города говорят о том, что два подъезда, которые примыкают к обрушившейся части, уже расселены.