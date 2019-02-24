24.02.2019, 16:57
В Магнитогорске снова эвакуировали жильцов из взорвавшегося от газа дома
ИА «Ореанда-Новости». Свыше 60 жильцов дома в Магнитогорске, который обрушился после взрыва газа 31 декабря, были снова эвакуированы – на этот раз из-за пожара.
Возгорание случилось в торговом центре «Зори Урала», который прилегает к обрушившемуся дома. Сообщается, что задымление наблюдалось и внутри дома. Спасателям пришлось эвакуировать 61 человека.
Отмечается, что пожар в сжатые сроки локализовали, а после потушили, пишет «Лента.ру». Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты пытаются выяснить причины возгорания.
Напомним, что дом в Магнитогорске взорвался 31 декабря рано утром. По официальной версии, дом взорвался из-за бытового газа. Спасательная операция продолжалась несколько дней – вплоть до 3 января. В результате обрушения погибли 39 человек.
При этом неоднократно всплывали слухи о том, что дом был взорван в результате теракта, однако следствие всё время опровергало эту версию.
Президент России Владимир Путин потребовал скорейшего расселения жильцов из обравшегося дома. Кроме того, Путин отметил, что надо вместе с жильцами решать, что будет располагаться на месте этого дома. По мнению главы государства, там надо сделать общественное пространство – парк или сквер.
При этом экспертиза по пригодности дома ещё не закончена. Её планируют закончить к середине марта. Если экспертиза покажет, что в доме можно жить, то у жильцов будет право не переезжать. А те, кто всё же захотят сменить квартиру, получат помощь от государства. При этом, по сообщениям некоторых СМИ, жильцы дома уже не раз обращались к местным чиновникам, а также писали в администрацию президента с просьбой переселить их из этого дома. В администрации города говорят о том, что два подъезда, которые примыкают к обрушившейся части, уже расселены.
Возгорание случилось в торговом центре «Зори Урала», который прилегает к обрушившемуся дома. Сообщается, что задымление наблюдалось и внутри дома. Спасателям пришлось эвакуировать 61 человека.
Отмечается, что пожар в сжатые сроки локализовали, а после потушили, пишет «Лента.ру». Погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты пытаются выяснить причины возгорания.
Напомним, что дом в Магнитогорске взорвался 31 декабря рано утром. По официальной версии, дом взорвался из-за бытового газа. Спасательная операция продолжалась несколько дней – вплоть до 3 января. В результате обрушения погибли 39 человек.
При этом неоднократно всплывали слухи о том, что дом был взорван в результате теракта, однако следствие всё время опровергало эту версию.
Президент России Владимир Путин потребовал скорейшего расселения жильцов из обравшегося дома. Кроме того, Путин отметил, что надо вместе с жильцами решать, что будет располагаться на месте этого дома. По мнению главы государства, там надо сделать общественное пространство – парк или сквер.
При этом экспертиза по пригодности дома ещё не закончена. Её планируют закончить к середине марта. Если экспертиза покажет, что в доме можно жить, то у жильцов будет право не переезжать. А те, кто всё же захотят сменить квартиру, получат помощь от государства. При этом, по сообщениям некоторых СМИ, жильцы дома уже не раз обращались к местным чиновникам, а также писали в администрацию президента с просьбой переселить их из этого дома. В администрации города говорят о том, что два подъезда, которые примыкают к обрушившейся части, уже расселены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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