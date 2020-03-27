ИА «Ореанда-Новости». Администрация Магнитогорска ввела режим ЧС после взрыва в пятиэтажном доме. В результате инцидента погибли два человека. Об этом в пятницу на брифинге сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в Магнитогорске был организован пункт временного размещения на 50 мест. В настоящее время в нём размещено 16 человек. Остальные пока остаются у друзей и родственников.

Администрация города начала осмотр повреждённой части дома совместно с жильцами квартир. На основе данного осмотра будет принято решение о дальнейшей эксплуатации.

Взрыв газа произошёл вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвёртом этажах.

