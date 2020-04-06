06.04.2020, 08:28
В марте произошёл рост числа вакансий удалённой работы на 71 процент
ИА «Ореанда-Новости». Если сравнивать с прошлым месяцем, количество вакансий удалённой работы в марте выросло в целом по России на семьдесят один процент. В столице РФ - на двадцать пять процентов, рассказали РИА Новости в информационной службе сервиса "Работа.ру".
По сведениям от специалистов сервиса, в марте текущего года по сравнению с показателем февраля количество вакансий по удалённой работе в России выросло на 71 процент. При этом отмечается, что число резюме тех, кто ищет удалённую работу, выросло на двести двадцать процентов.
Также отмечено, что количество открытых вакансий по удалённой работе на сервисе за 2 недели достигло трёх тысяч. Утверждается, что больше всего вакансий открыто в области образования - семьдесят четыре процента.
По сведениям от специалистов сервиса, в марте текущего года по сравнению с показателем февраля количество вакансий по удалённой работе в России выросло на 71 процент. При этом отмечается, что число резюме тех, кто ищет удалённую работу, выросло на двести двадцать процентов.
Также отмечено, что количество открытых вакансий по удалённой работе на сервисе за 2 недели достигло трёх тысяч. Утверждается, что больше всего вакансий открыто в области образования - семьдесят четыре процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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