В столице РФ - на двадцать пять процентов, рассказали РИА Новости в информационной службе сервиса "Работа.ру".По сведениям от специалистов сервиса,. При этом отмечается, что число резюме тех, кто ищет удалённую работу, выросло на двести двадцать процентов.Также отмечено, что. Утверждается, что больше всего вакансий открыто в области образования - семьдесят четыре процента.