По словам главы Гидрометцентра такая температура для марта - это норма. Но в связи с тем, что в этом году была рекордно тёплая зима, для многих россиян такое похолодание может стать неожиданностью.Роман Вильфанд также отметил, что на следующей недели в центральную часть России придёт потепление, но оно будет временным.