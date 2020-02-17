17.02.2020, 12:41
В марте россиян ждёт резкое похолодание
ИА «Ореанда-Новости». По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в марте россиян ждёт резкое похолодание.
Столбик термометра опустится до отметки -10 градусов по Цельсию. Также ожидается снег и сильные порывы ветра. По словам главы Гидрометцентра такая температура для марта - это норма. Но в связи с тем, что в этом году была рекордно тёплая зима, для многих россиян такое похолодание может стать неожиданностью.
Роман Вильфанд также отметил, что на следующей недели в центральную часть России придёт потепление, но оно будет временным. Тёплая весенняя погода без резких температурных перепадов в Москве будет наблюдаться только после 20 марта этого года.
Столбик термометра опустится до отметки -10 градусов по Цельсию. Также ожидается снег и сильные порывы ветра. По словам главы Гидрометцентра такая температура для марта - это норма. Но в связи с тем, что в этом году была рекордно тёплая зима, для многих россиян такое похолодание может стать неожиданностью.
Роман Вильфанд также отметил, что на следующей недели в центральную часть России придёт потепление, но оно будет временным. Тёплая весенняя погода без резких температурных перепадов в Москве будет наблюдаться только после 20 марта этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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