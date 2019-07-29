ИА «Ореанда-Новости». Руководитель МЧС Евгений Зиничев решил увеличить силы и средства спасателей в зоне тушения пожаров в российских регионах, пишет «Интерфакс».



Прежде всего речь идёт о Единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В МЧС отмечают, что сейчас спасателям не хватает средств и сил для локализации огня.



Отмечается также, что сейчас угрозы населённым пунктам нет, однако дым от пожаров уже накрыл соседние регионы. Жители задымлённых городов жалуются на плохое самочувствие.



В «Авиалесоохране» говорят о том, что всего в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области огнём охвачены 2,6 миллиона га лесов.