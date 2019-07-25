ИА «Ореанда-Новости» В МЧС не подтвердили информацию о том, что на западе столицы в Тропарёво загорелся лесной массив на площади около 400 квадратных метров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Первоначальная информация о возгорании поступила от очевидца, однако столичное управление МЧС данные опровергло. Как заявили в ведомстве, в районе на западе Москвы проводятся учения.