ИА «Ореанда-Новости». В МЧС отреагировали на слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который назвал тушения ряда природных пожаров бессмысленным и нерентабельным, пишет «МК».



Замруководителя МЧС Александр Чуприян отметил, что тушение пожара всегда убыточно, но в этом случае надо брать в расчёт и то, что в дыму находятся населённые пункты. Он подчеркнул, что «никакие экономические доводы» не могут воспрепятствовать оказанию помощи на местах. В МЧС отмечают, что труднодоступные очаги возгорания можно потушить при помощи авиации.



Он также сообщил, что сейчас огнём охвачены около трёх миллионов гектар леса. Спасатели уже выявили порядка 500 очагов возгорания.