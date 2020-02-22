ИА «Ореанда-Новости». Московское МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве, пишет RT.



Так, синоптики прогнозируют, что с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 14—19 метров в секунду.



Спасатели посоветовали не ходить под рекламными щитами, обходить шаткие конструкции, не парковаться под деревьями.