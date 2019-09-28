ИА «Ореанда-Новости». Постановление российского кабмина об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.



В ведомстве отметили, что постановление не вводит прямого запрета на курение на балконах, однако гражданам надо помнить о безопасности своей и окружающих.



На днях правительство страны утвердило с новыми требованиями пожарной безопасности. Документ запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. Тогда же в МЧС заявили, что запрещается и курение на балконах.