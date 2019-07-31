По заявкам организаторов каждая акция рассчитана на сто тысяч человек. Их предлагается провести 10 и 11 августа. Заявители мероприятия - зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава избирательного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.Организаторы ожидают, что мэрия согласует только один митинг, поэтому их подали на разные дни. Мероприятие предлагается провести на Новом Арбате. В качестве альтернативного варианта они включили в заявку шествие от Калужской площади по Якиманке и митинг на Болотной площади.Ранее в столице прошёл несанкционированный митинг, во время которого задержали более тысячи человек.