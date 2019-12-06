06.12.2019, 22:32
В Мещанском суде Москвы задержали экс-фигуранта «московского дела» Миняйло
ИА «Ореанда-Новости». Бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло задержали приставы в Мещанском суде столицы, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что Меняйло приехал в суд, чтобы поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова и кинул их сторону несколько белых роз.
Теперь в отношении Меняйло составят административный протокол за нарушение правил поведения в суде.
Отмечается, что Меняйло приехал в суд, чтобы поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова и кинул их сторону несколько белых роз.
Теперь в отношении Меняйло составят административный протокол за нарушение правил поведения в суде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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