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Отмечается, что Меняйло приехал в суд, чтобы поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова и кинул их сторону несколько белых роз.Теперь в отношении Меняйло составят административный протокол за нарушение правил поведения в суде.