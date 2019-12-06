ИА «Ореанда-Новости»Бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло задержали приставы в Мещанском суде столицы, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Меняйло приехал в суд, чтобы поддержать Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова и кинул их сторону несколько белых роз.

Теперь в отношении Меняйло составят административный протокол за нарушение правил поведения в суде.