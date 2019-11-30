ИА «Ореанда-Новости». МИД объяснил инцидент с делегацией Чехии в московском аэропорту.

Российский МИД объяснил, почему самолёт с делегацией Чехии, направлявшийся в Казань, не смог вылететь из московского аэропорта. На борту летательного средства были представители из Министерства сельского хозяйства Чехии. МИД сообщил, что проблемы возникли из-за чешской стороны.

Как оказалось, делегация не до конца соблюла требования таможенного законодательства ЕАЭС. Как отметили в ведомстве, это уже не первый случай пренебрежениями правилами со стороны Чехии. Представители страны уже признали вину.

Делегация должна была лететь 27 ноября в Татарстан, где их уже ждали партнёры. Однако самолёту, на борту которого находились чехи, отказали в вылете. Группа находилась в аэропорту почти 10 часов, после чего руководителем делегации Мирославом Томаном было решено вернуться домой в Прагу.