По словам представителя ведомства, РФ поставляет Турции сугубо оборонительные вооружения. Это заявлению стало комментарием к высказываниям представителей альянса о том, что поставки С-400 могут сказаться на боеспособности НАТО и повлиять негативным образом на ситуацию в регионе.Также источник заявил, что Россия не осуществляет противоречащих международным договорённостям и своим обязательствам поставок в другие страны военной техники.