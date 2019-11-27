ИА «Ореанда-Новости» По заявлению РИА Новости высокопоставленного представителя МИД РФ, поставки Анкаре ЗРК-400 на подрыв безопасности НАТО не направлены. 

По словам представителя ведомства, РФ поставляет Турции сугубо оборонительные вооружения. Это заявлению стало комментарием к высказываниям представителей альянса о том, что поставки С-400 могут сказаться на боеспособности НАТО и  повлиять негативным образом на ситуацию в регионе.

Также источник заявил, что Россия не осуществляет противоречащих международным договорённостям и своим обязательствам поставок в другие страны военной техники.