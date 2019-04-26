ИА «Ореанда-Новости» Директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил на международной конференции «Трансформация международных отношений в ХХI веке: вызовы и перспективы», заявил, что расширение Североатлантического альянса, ориентированное ныне на Западные Балканы, угрожает подорвать неустойчивую стабильность в этом регионе. Дипломат напомнил о данных России в 1990-е годы заверениях, вопреки которым военный блок инициировал «несколько волн бездумного расширения на Восток».

В июне 2018 года Греция и Македония подписали соглашение, касающееся давнего спора о названии бывшей югославской республики и давшее стране возможность интеграции в НАТО и Евросоюз. Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, но голосование фактически провалилось: была зарегистрирована явка 37 % избирателей при необходимом кворуме в 50 %. Тем не менее подавляющее большинство проголосовавших – более 90 % – выступили в поддержку соглашения.