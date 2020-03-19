Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, сообщила о том, что Киевом готовится провокация в Крыму на 3 мая.МИД призывают Киев отказаться от таких действий.Стоит отметить, что ЕС до сих пор проводит антигуманную политику против крымчан в виде визовой дискриминации.