19.03.2020, 20:00
В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму
ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, сообщила о том, что Киевом готовится провокация в Крыму на 3 мая.
Известно, что готовится «Марш на Крым», организаторы которого хотят прорваться на полуостров через государственную границу. МИД призывают Киев отказаться от таких действий.
Стоит отметить, что ЕС до сих пор проводит антигуманную политику против крымчан в виде визовой дискриминации.
Известно, что готовится «Марш на Крым», организаторы которого хотят прорваться на полуостров через государственную границу. МИД призывают Киев отказаться от таких действий.
Стоит отметить, что ЕС до сих пор проводит антигуманную политику против крымчан в виде визовой дискриминации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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