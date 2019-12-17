ИА «Ореанда-Новости». Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко рассказала, что в ведомстве будет создан департамент по искусственному интеллекту и инновациям, пишет «Интерфакс».



Главой департамента будет Павел Христенко. Отмечается, что вопросы искусственного интеллекта передадут Минэкономразвития от Минсвязи.



Тарасенко заметила важность влияния искусственного интеллекта на экономическое развитие страны, а также перспективность развития таких технологий.



Ранее президент России Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.