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Государственный деятель заявил, что руководство страны понимало, что "рано или поздно" всё равно произойдёт падение котировок нефти. По его словам,Также замминистра дал объяснение решению российских властей выйти из сделки по сокращению добычи. Он утверждает, что оно связано с тем, что