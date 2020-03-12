12.03.2020, 09:13
В Министерстве энергетики заявили, что РФ к нефтяному коллапсу подготовилась заранее
ИА «Ореанда-Новости». РФ была подготовлена к коллапсу на мировом нефтяном рынке, уведомил Павел Сорокин, работающий в Министерстве энергетики на должности замминистра.
Государственный деятель заявил, что руководство страны понимало, что "рано или поздно" всё равно произойдёт падение котировок нефти. По его словам, сегодня наблюдается на рынке неприятная, но рабочая ситуация.
Также замминистра дал объяснение решению российских властей выйти из сделки по сокращению добычи. Он утверждает, что оно связано с тем, что компании, добывающие нефть, столкнулись бы с техническими сложностями в случае снижения производства на 600 тысяч баррелей в сутки.
Государственный деятель заявил, что руководство страны понимало, что "рано или поздно" всё равно произойдёт падение котировок нефти. По его словам, сегодня наблюдается на рынке неприятная, но рабочая ситуация.
Также замминистра дал объяснение решению российских властей выйти из сделки по сокращению добычи. Он утверждает, что оно связано с тем, что компании, добывающие нефть, столкнулись бы с техническими сложностями в случае снижения производства на 600 тысяч баррелей в сутки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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