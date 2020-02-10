10.02.2020, 13:17
В Минкомсвязи сообщили о намерении вывести все бюджетные учреждения в соцсети
ИА «Ореанда-Новости». Всем бюджетным учреждениям, расположенным в муниципалитетах и регионах, необходимо иметь и вести в социальных сетях странички. Для этой цели в Минкомсвязи работают над созданием специальной общей платформы, заявил на сессии Счетной палаты России Максут Шадаев, работающий на должности главы министерства.
Шадаевым заявлено о росте доли времени, проводимой россиянами в сетях. По его словам, сегодня каждый пользователь проводит в мессенджерах и социальных сетях половину своего времени. В связи с этим, сказал министр, падает трафик региональных и муниципальных сайтов.
Чиновник считает, что властям необходимо войти в социальные сети и на уровне поликлиник, школ и больниц открыть страницы своих учреждений. Он отмечает, что это нужно сделать, чтобы у пользователей появилась возможность подписываться на эти страницы и быть в курсе событий.
Министр заявил, что для этой цели будет создана единая платформа ведения страниц и сайтов в социальных сетях для бюджетных учреждений.
Шадаевым заявлено о росте доли времени, проводимой россиянами в сетях. По его словам, сегодня каждый пользователь проводит в мессенджерах и социальных сетях половину своего времени. В связи с этим, сказал министр, падает трафик региональных и муниципальных сайтов.
Чиновник считает, что властям необходимо войти в социальные сети и на уровне поликлиник, школ и больниц открыть страницы своих учреждений. Он отмечает, что это нужно сделать, чтобы у пользователей появилась возможность подписываться на эти страницы и быть в курсе событий.
Министр заявил, что для этой цели будет создана единая платформа ведения страниц и сайтов в социальных сетях для бюджетных учреждений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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