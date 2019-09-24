ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы министерства культуры РФ Алла Манилова заявила, что проект «Культурный норматив школьника» появился на официальном сайте ведомства по ошибке.

«Никто из нас не предполагал, что вообще будут какие-то списки. Было общение двух министров: министр культуры пообщался с министром просвещения, что формировать у детей. Цель была – менять ценности в наших семьях», – разъяснила чиновник. «Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти несколько десятков мнений экспертов. И получилась абсолютная глупость, некий результат отсева. Да ещё и назвали его рекомендуемым списком», – заявила замминистра, добавив, что её непосредственный руководитель «вообще-то терпеть не может никаких списков». «Он, когда узнал, что есть списки, рвал и метал: «Какие списки? Кто согласовал?» – привела его слова Манилова.

Проект «Культурный норматив школьника» появился на сайте министерства в середине сентября. Многие позиции из перечня представились общественности спорными, например песни Элвиса Пресли, Queen, Pink Floyd, The Beatles, ABBA, Nirvana, «Кино», Владимира Высоцкого, «Наутилус Помпилиус», «Машина времени». Спустя некоторое время документ был удалён с сайта.