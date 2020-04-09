По его словам, выпускникам школ дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.В РФ призывная компания началась первого апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса.Всего к мероприятиям по весеннему призыву будут вызваны более 650 тысяч россиян, уведомил Герасимов.