ИА «Ореанда-Новости».Выпускники школ, которые подлежат призыву, весной текущего года в армии не окажутся. Об этом рассказал генерал армии Валерий Герасимов, работающий первым заместителем министра обороны России, сообщает РИА Новости.

По его словам, выпускникам школ дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. 

В РФ призывная компания началась первого апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса. 

Всего к мероприятиям по весеннему призыву будут вызваны более 650 тысяч россиян, уведомил Герасимов.