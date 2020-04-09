09.04.2020, 14:07
В Минобороне проинформировали. что выпускников школ весной призывать в армию не будут
ИА «Ореанда-Новости».Выпускники школ, которые подлежат призыву, весной текущего года в армии не окажутся. Об этом рассказал генерал армии Валерий Герасимов, работающий первым заместителем министра обороны России, сообщает РИА Новости.
По его словам, выпускникам школ дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.
В РФ призывная компания началась первого апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Всего к мероприятиям по весеннему призыву будут вызваны более 650 тысяч россиян, уведомил Герасимов.
По его словам, выпускникам школ дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения.
В РФ призывная компания началась первого апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Всего к мероприятиям по весеннему призыву будут вызваны более 650 тысяч россиян, уведомил Герасимов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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